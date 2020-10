Torino, incubo Coronavirus: l’esito dei tamponi sul gruppo squadra in vista della sfida al Sassuolo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con un allenamento pomeridiano. Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi - i calciatori impegnati ieri nella partita contro il Cagliari hanno seguito un programma defaticante, mentre tutti gli altri elementi a disposizione hanno svolto una sessione tecnica. Lavoro personalizzato per Armando Izzo, dopo un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Torino-Cagliari, Giampaolo: “Stagione in salita, non mi aspettavo una classifica del genere” Contestualmente, la società ha reso noto l'esito di tutti i tamponi eseguiti sul gruppo squadra che hanno dato responso negativo, pertanto, nel rispetto del protocollo, il Torino resta in isolamento ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ripresapreparazione per ilal Filadelfia con un allenamento pomeridiano. Marco Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi - i calciatori impegnati ieri nella partita contro il Cagliari hanno seguito un programma defaticante, mentre tutti gli altri elementi a disposizione hanno svolto una sessione tecnica. Lavoro personalizzato per Armando Izzo, dopo un risentimento muscolare ai flessoricoscia sinistra.-Cagliari, Giampaolo: “Stagione in salita, non mi aspettavo una classifica del genere” Contestualmente, la società ha reso noto l'esito di tutti ieseguiti sulche hanno dato responso negativo, pertanto, nel rispetto del protocollo, ilresta in isolamento ...

L’inizio di stagione da incubo vissuto dal Torino dentro e fuori dal campo sembra non finire. Incassata contro il Cagliari la terza sconfitta su tre partite giocate, la squadra di Marco Giampaolo dovr ...

