Torino, donna positiva al Coronavirus esce per gettare l'immondizia: denunciata su segnalazione dei vicini (Di lunedì 19 ottobre 2020) 400 euro di multa e una denuncia per epidemia colposa . Tanto è costata a una torinese di 65 anni, residente nel quartiere Mirafiori, un'interpretazione molto personale delle norme anti-contagio. La ...

