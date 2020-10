Torino, allarme Coronavirus: 4 positività accertate e ritiro senza contatti esterni (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Torino ha deciso di imporre ai giocatori un ritiro precauzionale, dopo i quattro casi di Coronavirus accertati tra l’organico e lo staff. I granata si alleneranno regolarmente al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino, senza la possibilità di rientrare a casa e di avere contatti con l’esterno. La fantomatica ‘bolla’, ipotesi che aleggia sulla Serie A, sarà attuata dalla società piemontese, per evitare il propagarsi di un nuovo dannoso focolaio di Covid-19. Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, il Torino affronterà in trasfera il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in occasione della quinta giornata della Serie A 2020/2021. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilha deciso di imporre ai giocatori unprecauzionale, dopo i quattro casi diaccertati tra l’organico e lo staff. I granata si alleneranno regolarmente al Filadelfia e alloggeranno in un albergo cittadino,la possibilità di rientrare a casa e di averecon l’esterno. La fantomatica ‘bolla’, ipotesi che aleggia sulla Serie A, sarà attuata dalla società piemontese, per evitare il propagarsi di un nuovo dannoso focolaio di Covid-19. Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, ilaffronterà in trasfera il Sassuolo di Roberto De Zerbi, in occasione della quinta giornata della Serie A 2020/2021.

