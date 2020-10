Tlc | Infratel pubblica bando per il ' piano Scuole' | importo base da 273 | 9 mln

Ultime Notizie dalla rete : Tlc Infratel

Borsa Italiana

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - E' stata pubblicata sul sito di Infratel Italia la gara, indetta su incarico del ministero dello Sviluppo Economico, per la fornitura di connettivita' a ...Bonus pc internet imprese 2020 voucher da 500 euro Internet casa di almeno 30 Megabit e 2000 euro per 1 Gigabit in azienda, requisiti e come quando domanda ...