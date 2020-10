Thor: Love And Thunder, la perdita di peso di Thor anticipata nel titolo di lavorazione? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non senza una certa ironia, il titolo di lavorazione di Thor: Love And Thunder anticiperebbe il destino 'alimentare' del dio del Tuono. Il titolo di lavorazione di Thor: Love And Thunder potrebbe aver anticipato il cammino che porterà il Dio del Tuono a perdere peso dopo la trasformazione in Thor grasso vista in Avengers: Endgame. Thor: Love And Thunder entrerà in lavorazione a gennaio 2021. Da quanto anticipato finora, nel film ritroveremo i Guardiani della Galassia, nuovi compagni di viaggio di Thor, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non senza una certa ironia, ildidiAndanticiperebbe il destino 'alimentare' del dio del Tuono. IldidiAndpotrebbe aver anticipato il cammino che porterà il Dio del Tuono a perderedopo la trasformazione ingrasso vista in Avengers: Endgame.Andentrerà ina gennaio 2021. Da quanto anticipato finora, nel film ritroveremo i Guardiani della Galassia, nuovi compagni di viaggio di, ...

Nonostante le riprese siano state rinviate al prossimo anno, Thor: Love and Thunder torna d'attualità grazie al suo interprete Chris Hemsworth.

