“The Saturday Night Live”: il ritorno di Adele (Di lunedì 19 ottobre 2020) Quando si dice che una persona sia composta di sfumature, si fa riferimento a una verità assoluta. Nessuno di noi, infatti, può dare una sola e unica definizione di se stesso e dell’esistenza che conduce. Per quanto una data caratteristica della nostra persona prevalga su tutto il nostro universo, questa non rappresenterà mai noi stessi al cento per cento. Ecco perché, anche quando si diventa dei veri e propri professionisti in una data mansione, i nostri orizzonti rimangono aperti. E magari, ci mostrano panorami che mai avremmo pensato di ammirare. A conferma di questo pensiero, la famosa cantante Adele, è adesso la conduttrice di un nuovo programma televisivo britannico. “The Saturday Night Live“. Quando debutterà il “The Saturday ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Quando si dice che una persona sia composta di sfumature, si fa riferimento a una verità assoluta. Nessuno di noi, infatti, può dare una sola e unica definizione di se stesso e dell’esistenza che conduce. Per quanto una data caratteristica della nostra persona prevalga su tutto il nostro universo, questa non rappresenterà mai noi stessi al cento per cento. Ecco perché, anche quando si diventa dei veri e propri professionisti in una data mansione, i nostri orizzonti rimangono aperti. E magari, ci mostrano panorami che mai avremmo pensato di ammirare. A conferma di questo pensiero, la famosa cantante, è adesso la conduttrice di un nuovo programma televisivo britannico. “TheLive“. Quando debutterà il “The...

ExemplaTheBand : RT @AleSgritta: Dalle 16 alle 18 su @radiocittaperta torna 'Drive in Saturday', ospiti al telefono Marta Melis degli @ExemplaTheBand e il c… - gdacorr : Hai ascoltato ‘A walk in the saturday market’ di Giulio Corghi su #SoundCloud? #np - radiocittaperta : RT @AleSgritta: Dalle 16 alle 18 su @radiocittaperta torna 'Drive in Saturday', ospiti al telefono Marta Melis degli @ExemplaTheBand e il c… - saturday_italy : Haneul fece anche una cover di Show Me The Money XD quindi era anche ovvio che avesse visto una puntata dal vivo :3 - AleSgritta : Dalle 16 alle 18 su @radiocittaperta torna 'Drive in Saturday', ospiti al telefono Marta Melis degli… -