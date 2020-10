Tg Sanità | edizione del 19 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro e poi diverse misure per il sostegno del personale medico e infermieristico, fra cui la conferma anche per l’anno 2021 di 30mila fra medici e infermieri assunti a tempo determinato per il periodo emergenziale, il sostegno delle indennità contrattuali per queste categorie e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre esigenze correlate all’emergenza Covid-19. Viene inoltre aumentata di un miliardo di euro la dotazione del Fondo sanitario nazionale. È quanto prevede il nuovo bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, approvato dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri. Soddisfatto il titolare della Salute, Roberto Speranza, che così ha commentato: “È la strada giusta. Chiudiamo definitivamente la stagione dei tagli e ricominciamo ad investire sulla cosa più preziosa che abbiamo”.– CORONAVIRUS. STUDIO ITALIANO: SU 176 CASI NEL MONDO, 30% NEONATI INFETTATO DA MADRE