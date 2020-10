Tennis, Ranking ATP (19 ottobre): Novak Djokovic comanda, Berrettini scende di un posto, Cecchinato rientra nella Top-80 (Di lunedì 19 ottobre 2020) La vittoria nel torneo di San Pietroburgo proietta Andrey Rublev all’ottava posizione del Ranking ATP. E’ questo l’unico cambiamento nella Top-10 della classifica mondiale, sempre guidata da Novak Djokovic davanti a Rafael Nadal e Dominic Thiem. Il russo, che ha conquistato il suo sesto titolo in carriera, ha superato in un colpo solo Diego Schwartzman e Matteo Berrettini, che scivola in decima posizione, perdendo un posto rispetto alla settimana precedente. Ranking ATP TOP-10 1. Novak Djokovic (SRB) 11740 punti 2. Rafael Nadal (ESP) 9850 3. Dominic Thiem (AUT) 9125 4. Roger Federer (SUI) 6630 5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5925 6. Daniil Medvedev (RUS) 5890 7. Alexander Zverev (GER) 4855 8. Andrey Rublev (RUS) 3429 9. ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) La vittoria nel torneo di San Pietroburgo proietta Andrey Rublev all’ottava posizione delATP. E’ questo l’unico cambiamentoTop-10 della classifica mondiale, sempre guidata dadavanti a Rafael Nadal e Dominic Thiem. Il russo, che ha conquistato il suo sesto titolo in carriera, ha superato in un colpo solo Diego Schwartzman e Matteo, che scivola in decima posizione, perdendo unrispetto alla settimana precedente.ATP TOP-10 1.(SRB) 11740 punti 2. Rafael Nadal (ESP) 9850 3. Dominic Thiem (AUT) 9125 4. Roger Federer (SUI) 6630 5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5925 6. Daniil Medvedev (RUS) 5890 7. Alexander Zverev (GER) 4855 8. Andrey Rublev (RUS) 3429 9. ...

