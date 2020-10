Tennis, Marco Cecchinato dopo la sconfitta in finale a Pula: “Continuo ad essere positivo, sono rientrato nei primi 80 del ranking” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si è concluso con un epilogo amaro lo splendido torneo disputato a Pula da Marco Cecchinato, capace di raggiungere nuovamente la finale in un torneo ATP tornando inoltre tra i primi 100 nel ranking mondiale. Per l’esattezza il Tennista siciliano si è spinto fino al 77° posto nella graduatoria pubblicata quest’oggi, recuperando dunque la bellezza di 26 posizioni in una sola settimana grazie all’ottimo risultato raccolto nell’ATP 250 Sardegna 2020 andato in scena sui campi in terra battuta all’aperto del Forte Village di Santa Margherita di Pula. L’azzurro si è reso protagonista di uno splendido cammino, dovendosi però arrendere tra le polemiche al serbo Laslo Djere nell’atto conclusivo ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si è concluso con un epilogo amaro lo splendido torneo disputato ada, capace di raggiungere nuovamente lain un torneo ATP tornando inoltre tra i100 nel ranking mondiale. Per l’esattezza ilta siciliano si è spinto fino al 77° posto nella graduatoria pubblicata quest’oggi, recuperando dunque la bellezza di 26 posizioni in una sola settimana grazie all’ottimo risultato raccolto nell’ATP 250 Sardegna 2020 andato in scena sui campi in terra battuta all’aperto del Forte Village di Santa Margherita di. L’azzurro si è reso protagonista di uno splendido cammino, dovendosi però arrendere tra le polemiche al serbo Laslo Djere nell’atto conclusivo ...

VITERBO – I ragazzi della serie C del Tennis Club Viterbo trionfano nella finale e conquistano ... I primi 2 punti sono arrivati da Marco Dessì ( 6/0 6/3 su Spaziani ) e da Raffaele Censini ( 6/0 6/0 ...

Si è concluso con un epilogo amaro lo splendido torneo disputato a Pula da Marco Cecchinato, capace di raggiungere ... ma evidentemente questo gli ha fatto esprimere il miglior tennis della settimana.

VITERBO – I ragazzi della serie C del Tennis Club Viterbo trionfano nella finale e conquistano ... I primi 2 punti sono arrivati da Marco Dessì ( 6/0 6/3 su Spaziani ) e da Raffaele Censini ( 6/0 6/0 ...