‘Temptation Island 7’, scatta il catfight (super trash) tra Anna Boschetti e Valeria Liberati che non risparmiano i colpi bassi! (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra le fidanzate di Temptation Island sembra che ogni anno sia sempre molto difficile che possa nascere una reale amicizia. Se negli scorsi mesi non è, infatti, passato inosservato lo scontro a distanza tra Ilaria Teolis e le sue ex compagne di viaggio Jessica Battistello, Katia Fanelli e Nunzia Sansone, oggi è balzato sugli occhi dei più appassionati del reality show il botta e risposta senza esclusione di colpi a cui Anna Boschetti e Valeria Liberati hanno dato vita sui social. Tutto è iniziato quando a Valeria è stato chiesto cosa ne pensasse di Anna e del suo fidanzato Andrea Battistelli: “Andrea è una bravissima persona e meriterebbe una persona che lo ami per quello che è e non per quello che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra le fidanzate di Temptationsembra che ogni anno sia sempre molto difficile che possa nascere una reale amicizia. Se negli scorsi mesi non è, infatti, passato inosservato lo scontro a distanza tra Ilaria Teolis e le sue ex compagne di viaggio Jessica Battistello, Katia Fanelli e Nunzia Sansone, oggi è balzato sugli occhi dei più appassionati del reality show il botta e risposta senza esclusione dia cuihanno dato vita sui social. Tutto è iniziato quando aè stato chiesto cosa ne pensasse die del suo fidanzato Andrea Battistelli: “Andrea è una bravissima persona e meriterebbe una persona che lo ami per quello che è e non per quello che ...

