Tempesta d’amore anticipazioni puntata giovedì 22 ottobre 2020 | Robert scopre la verità 

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Giovedì 22– Amara realtà per: Eva ha scoperto che il test di paternità è stato manipolato e che il piccolo Emilio non è figlio di, ma frutto della relazione avuta con Christoph. Quest’ultimo con alcune battute a dato ad intendere al Saalfeld che il bambino avuto con Eva, poteva non essere suo e questo ha creato immediatamente ail dubbio sulla sua paternità. Così controlla gli esami del bambino e il gruppo sanguigno di Emilio non è compatibile con il suo, per questo contatta il pediatra, certo che ci sia stato un errore, ma il medico conferma che i referti sono esatti.però è addolorato che non sia stata Eva in persona a dirgli la verità. Riassunto ...