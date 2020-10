Tacopina | “Catania in stile Atalanta Innamorato da quando i tifosi…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Interessante intervista rilasciata da Joeai microfoni di Goal. Tema bollente: l'acquisto del Catania, salvato dalla SIGI e ora in attesa di capire se l'ex numero uno anche del Venezia possa acquisire per intero tutte le quote del club.: modelloe progettocaption id="attachment 440537" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Se la SIGI non vorrà cedere per intero le quote? Questo è possibile. Allora lavorerò con chi manterrà le quote. Vado molto d’accordo con Nicolosi. Lui è very good", ha detto. "Cosa mi ha spinto ad interessarmi del Catania? È una città bellissima, emozionante. Mia madre è nata in Sicilia e mi sono sempre sentito molto legato a questa terra. E poi, ho visto quel video ...