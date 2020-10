Svelato il trailer del cortometraggio “La Storia di Olaf”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il simpatico pupazzo di neve ha ottenuto il successo con “Frozen” Chi ha visto “Frozen” sicuramente si ricorderà di Olaf il simpatico pupazzo di neve protagonista del film di animazione. Nelle ultime ore Disney+ ha rilasciato ilde ‘Ladi Olaf’, ildei Walt Disney Animation Studios che sarà disponibile in esclusiva su Disney+ da venerdì 23 ottobre e verrà proiettato ad Alice nella Città sabato 24 ottobre. Cosa è successo a Olaf dal momento in cui Elsa lo ha creato mentre cantava “All’Alba Sorgerò” e costruiva il suo palazzo di ghiaccio e quando Anna e Kristoff l’hanno incontrato per la prima volta nella foresta? E come ha imparato ad amare l’estate? Le inedite origini di Olaf, ...