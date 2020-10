Superbonus 110%, i tetti di spesa e gli adempimenti tecnici (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Superbonus al 110% è un’opportunità unica per il benessere degli italiani e per l’economia del Paese: case più efficienti e sicure, città più belle, uno slancio all’edilizia e posti di lavoro, tutto questo potendo usufruire sulla maxi detrazione fiscale dei costi di diversi interventi e anche risparmiare sulle bollette. Non a caso la nostra misura è stata presa ad esempio anche dalla Commissione europea, che ha varato un piano per la ristrutturazione degli edifici in chiave ecosostenibile. Condomini e singole unità immobiliari potranno effettuare lavori come il cappotto termico, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento (nel caso del cosiddetto Super ecobonus) o il miglioramento antisismico (nel caso del Super sismabonus) a costo zero, e realizzando uno di questi ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilalè un’opportunità unica per il benessere degli italiani e per l’economia del Paese: case più efficienti e sicure, città più belle, uno slancio all’edilizia e posti di lavoro, tutto questo potendo usufruire sulla maxi detrazione fiscale dei costi di diversi interventi e anche risparmiare sulle bollette. Non a caso la nostra misura è stata presa ad esempio anche dalla Commissione europea, che ha varato un piano per la ristrutturazione degli edifici in chiave ecosostenibile. Condomini e singole unità immobiliari potranno effettuare lavori come il cappotto termico, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento (nel caso del cosiddetto Super ecobonus) o il miglioramento antisismico (nel caso del Super sismabonus) a costo zero, e realizzando uno di questi ...

