Storm Boy | trailer italiano del film con Jai Courtney e Geoffrey Rush

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il 19 novembre arriva nei cinema italianiBoy, un nuovo adattamento del famoso romanzo per ragazzi dello scrittore australiano Colin Thiele che racconta la storia di una straordinaria amicizia tra un ragazzino e un pellicano, ambientata nel lontano Coorong National Park dell’Australia Meridionale. La trama ufficiale: Michael Kingley (Finn Little), è diventato un uomo d’affari di successo ormai in pensione (). Grazie alla nipote Maddy, Madeline (Morgana Davies), sensibile alle questioni ambientali e che chiede il suo appoggio perché un nuovo disastro possa essere evitato, Michael inizia a rievocare la sua infanzia ormai dimenticata, trascorsa con suo padre Faraway Tom (Jai) lungo una costa isolata e incontaminata nel lontano Coorong National Park dell’Australia ...