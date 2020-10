Storie di coraggio: 26enne adotta 14 ragazzi dopo aver lavorato in un orfanotrofio in Africa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Letty McMaster, fondatrice dell’organizzazione benefica Street Children Iringa, fa la volontaria in Africa da quando aveva solo 18 anni, ma adesso ha deciso di fare un passo davvero importante La giovane volontaria Letty McMaster ha deciso di compiere un generoso quanto coraggioso gesto di solidarietà, adottando ben 14 bambini. La scelta arriva dopo aver lavorato … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Letty McMaster, fondatrice dell’organizzazione benefica Street Children Iringa, fa la volontaria inda quando aveva solo 18 anni, ma adesso ha deciso di fare un passo davvero importante La giovane volontaria Letty McMaster ha deciso di compiere un generoso quantoso gesto di solidarietà,ndo ben 14 bambini. La scelta arriva… L'articolo NewNotizie.it.

Esercito : Forti di una tradizione lunga 148 anni le Truppe Alpine dell’#EsercitoItaliano celebrano oggi la loro costituzione,… - neoliticas : RT @Franz_ldr: - Sente dottore, le posso fare una domanda? - Coraggio - Questa qui disse, disse che lei, non sarebbe capace di far le stori… - Franz_ldr : - Sente dottore, le posso fare una domanda? - Coraggio - Questa qui disse, disse che lei, non sarebbe capace di far… - louismyforever : qui ho iniziato a mettere storie su di loro, cosa che prima non facevo perché non avevo coraggio (?) or something e… - DMaxx80313969 : RT @Iris02732980: Dopo la testimonianza di Eva Grimaldi pretenderei davvero rispetto e silenzio per storie come la sua e quella di Adua che… -