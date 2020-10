Storia tragicomica del Mes. Un rinvio che dura un'eternità

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Quando a fine maggio si capì che il Mes avrebbe attivato una linea di credito per sostenere la sanità fu “eh ma prima dobbiamo capire a che condizioni”. Quando a giugno si capì che di condizioni non ve ne erano fu “eh ma i contagi sono sotto controllo, non ci serve”. Quando a luglio si doveva programmare l’autunno e prevedere la seconda ondata fu “eh ma l’ultima parola ce l’ha il Parlamento”. Quando ad agosto il Parlamento chiuse fu “eh, ne parliamo dopo le regionali”. Quando a settembre archiviammo le regionali fu “eh ma prima c’è la legge di bilancio da varare”.Ed eccoci a oggi. La manovra è stata licenziata sabato, Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri si presentano in conferenza stampa per presentarla. La prima domanda, puntuale, arriva sul Mes. Ecco la risposta del ...