Stereotipi sessisti nei libri, Fusacchia: «La mamma non può più stirare sempre» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nei libri, soprattutto sussidiari e libri di grammatica della scuola elementare, ci sono delle costanti: il papà tende a lavorare e a leggere, la mamma invece cucina e stira. Arriva in Parlamento una proposta di legge che vuole cambiare questa costante di stereotipi sessisti e non solo quelli, guardando più in generale al tema dell'inclusione.

Ultime Notizie dalla rete : Stereotipi sessisti «Mamma cucina e stira, papà legge e lavora»: al via la proposta di legge contro gli stereotipi di genere nei... Corriere della Sera Stereotipi sessisti nei libri, Fusacchia: «La mamma non può più stirare sempre»

Arriva in Parlamento una proposta di legge che vuole cambiare questa costante di stereotipi sessisti e non solo quelli, guardando più in generale al tema dell’inclusione. Gli esempi sono decine e ...

Gender Watch: Neo Codice della strada: no a pubblicità discriminatorie

E' all'esame della Commissione trasporti la modifica del Codice della strada . Tra le novità il divieto di pubblicità se il messaggio è sessista, violento o propone stereotipi offensivi di genere, les ...

