Stasera in tv Report, anticipazioni della puntata del 19 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutte le anticipazioni, le curiosità e i servizi della puntata di questa sera 19 ottobre di Report, condotto da Sigfrido Ranucci: ecco cosa aspettarsi Questa sera alle 21 e 20 su Rai3 andrà in onda la nuova attesa puntata di Report, il programma di Sigfrido Ranucci che scava e indaga negli angoli più oscuri e intricati della nostra politica, società, sanità … Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutte le, le curiosità e i servizidi questa sera 19di, condotto da Sigfrido Ranucci: ecco cosa aspettarsi Questa sera alle 21 e 20 su Rai3 andrà in onda la nuova attesadi, il programma di Sigfrido Ranucci che scava e indaga negli angoli più oscuri e intricatinostra politica, società, sanità …

VienDalMare84 : RT @laura_maffi: Stasera Report , parlerà della famiglia - Giusylo3 : RT @053_Vince: Stasera non vi perdete Report su rai3......ne sentiremo delle belle su Sanità, ndrangheta e tangenti. Forza #SigfridoRanucci… - Lacasespoglia : RT @MaiconLalega: Stasera tutti su #rai3 per seguire #Report che la #lega non voleva andasse in onda. Nuove rivelazioni BOMBA sugli “affari… - 053_Vince : Stasera non vi perdete Report su rai3......ne sentiremo delle belle su Sanità, ndrangheta e tangenti. Forza… - ipazia2012 : RT @laura_maffi: Stasera Report , parlerà della famiglia -