Star di Hollywood e moglie dell’attore di Baywatch irriconoscibile, ecco come si è ridotta (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’ex moglie di Jeremy Jackson, Star di Baywatch, è stata trovata mentre vagava per le strade di LA e frugava tra i cassonetti. “Nessuno si preoccupa di me“, queste le parole dell’aspirante modella e covergirl di riviste di fitness, Loni Willison. La donna sarebbe stata avvistata mentre camminava per strada e rovistava nei cassonetti nel … L'articolo Star di Hollywood e moglie dell’attore di Baywatch irriconoscibile, ecco come si è ridotta è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’exdi Jeremy Jackson,di, è stata trovata mentre vagava per le strade di LA e frugava tra i cassonetti. “Nessuno si preoccupa di me“, queste le parole dell’aspirante modella e covergirl di riviste di fitness, Loni Willison. La donna sarebbe stata avvistata mentre camminava per strada e rovistava nei cassonetti nel … L'articolodidell’attore disi èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L’attrice Kerry Washington ha rivelato che il periodo della quarantena le è servito per imparare a truccarsi, cosa che prima non sapeva fare bene.

L'attrice Kerry Washington ha rivelato che il periodo della quarantena le è servito per imparare a truccarsi, cosa che prima non sapeva fare bene.