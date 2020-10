Stagioni stravolte | il male oscuro nell' Artico Popolo inuit afflitto da strana nostalgia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Non riconosce più la terra in cui abita dopo i cambiamenti climatici: "Non è casa nostra". Il disturbo psicologico si chiama solastalgia

Notiziedi_it : Clima: stagioni stravolte, gli Inuit dell’Artico malati di…solastalgia - bellantoniober1 : RT @CrisciGloria: Clima: stagioni stravolte, gli Inuit dell'Artico malati di...solastalgia - CrisciGloria : Clima: stagioni stravolte, gli Inuit dell'Artico malati di...solastalgia - Notiziedi_it : Clima: stagioni stravolte, gli Inuit dell’Artico malati di…solastalgia - Agenzia_Italia : Clima: stagioni stravolte, gli Inuit dell'Artico malati di...solastalgia -

Ultime Notizie dalla rete : Stagioni stravolte

AGI - Agenzia Italia

Non riconosce più la terra in cui abita dopo i cambiamenti climatici: "Non è casa nostra". Il disturbo psicologico si chiama solastalgia ...Le popolazioni dell'Artico fanno da sempre i conti con un ambiente e condizioni meteorologiche complessi da gestire, in particolare durante le stagioni intermedie. In pratica nei periodi in cui non ...