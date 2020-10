Sport dilettanti, dall’Eccellenza di calcio alle giovanili: ecco chi può ancora giocare e chi no dopo il nuovo Dpcm (Di lunedì 19 ottobre 2020) Salve tutte le competizioni nazionali e regionali, stop a quelle provinciali. È il più importante criterio per capire quali Sport di contatto a livello dilettantistico sono stati fermati con il nuovo Dpcm del 18 ottobre, valido fino al prossimo 13 novembre. Il governo, che una settimana fa aveva fermato lo Sport a livello amatoriale, ha imposto una ulteriore stretta per tentare di arginare la crescita dei contagi da coronavirus. Lo Sport dei dilettanti però non si ferma in blocco. Innanzitutto, sono consentiti per tutti gli allenamenti, anche se “solo in forma individuale” e quindi senza la classica partitella. Inoltre, proseguono anche la maggior parte dei campionati. Il primo chiarimento è arrivato direttamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Salve tutte le competizioni nazionali e regionali, stop a quelle provinciali. È il più importante criterio per capire qualidi contatto a livellostico sono stati fermati con ildel 18 ottobre, valido fino al prossimo 13 novembre. Il governo, che una settimana fa aveva fermato loa livello amatoriale, ha imposto una ulteriore stretta per tentare di arginare la crescita dei contagi da coronavirus. Lodeiperò non si ferma in blocco. Innanzitutto, sono consentiti per tutti glinamenti, anche se “solo in forma individuale” e quindi senza la classica partitella. Inoltre, proseguono anche la maggior parte dei campionati. Il primo chiarimento è arrivato direttamente ...

