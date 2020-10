Spazio, la sonda Osirix-Rex si prepara a toccare l’asteroide Bennu: domani la manovra per raccogliere campioni (Di lunedì 19 ottobre 2020) La sonda Osiris-Rex della NASA si avvicina sempre di più all’asteroide Bennu. domani 20 ottobre è prevista la manovra che la porterà, graffiandolo, a raccogliere campioni della roccia spaziale da inviare sulla Terra entro il 2023 per l’analisi in laboratorio. La sonda impieghera’ quattro ore per arrivare fino a poco sopra la superficie di Bennu, da dove azionera’ il braccio robotico che misura 3,4 metri di lunghezza destinato a toccare l’asteroide. Il contatto dovrebbe durare dai 5 ai 10 secondi, giusto il tempo necessario per emettere azoto pressurizzato, in modo da far sollevare polvere e ghiaia dalla superficie dell’asteroide e raccogliere 60 grammi di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) LaOsiris-Rex della NASA si avvicina sempre di più all’asteroide20 ottobre è prevista lache la porterà, graffiandolo, adella roccia spaziale da inviare sulla Terra entro il 2023 per l’analisi in laboratorio. Laimpieghera’ quattro ore per arrivare fino a poco sopra la superficie di, da dove azionera’ il braccio robotico che misura 3,4 metri di lunghezza destinato al’asteroide. Il contatto dovrebbe durare dai 5 ai 10 secondi, giusto il tempo necessario per emettere azoto pressurizzato, in modo da far sollevare polvere e ghiaia dalla superficie dell’asteroide e60 grammi di ...

