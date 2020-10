Spazio: la NASA sceglie Nokia per costruire la prima rete di telefonia mobile sulla Luna (Di lunedì 19 ottobre 2020) La NASA ha scelto Nokia per costruire la prima rete di telefonia mobile sulla Luna: lo ha reso noto il produttore finlandese precisando che si tratterà di un sistema di comunicazione Lte/4G e che contribuirà ad aprire la strada alla presenza umana sulla superficie del nostro satellite. Nokia avrà il compito di costruire una rete Lte ultracompatta, a basso consumo energetico e resistente alle condizioni estreme dello Spazio. I lavori dovrebbero essere completati entro il 2022. La rete mobile, realizzata dalla controllata Nokia Bell Labs, consentirà la trasmissione di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laha sceltoperladi: lo ha reso noto il produttore finlandese precisando che si tratterà di un sistema di comunicazione Lte/4G e che contribuirà ad aprire la strada alla presenza umanasuperficie del nostro satellite.avrà il compito diunaLte ultracompatta, a basso consumo energetico e resistente alle condizioni estreme dello. I lavori dovrebbero essere completati entro il 2022. La, realizzata dalla controllataBell Labs, consentirà la trasmissione di ...

twMirandolina : RT @AnsaScienza: #Luna, l'#Italia al lavoro anche per le future basi Cugno (#ThalesAleniaSpace), saranno il trampolino per #Marte @ASI_spaz… - giardinocultura : Andare in bagno nello spazio: la nuova toilette per la #StazioneSpazialeInternazionale è più piccola e pratica. Seg… - direfuturo_ : La #Luna è lontana, il viaggio è pieno di pericoli: a vincere le sfide del programma #Artemis della @NASA anche l'I… - AleSalvi12 : RT @AnsaScienza: #Luna, l'#Italia al lavoro anche per le future basi Cugno (#ThalesAleniaSpace), saranno il trampolino per #Marte @ASI_spaz… - AnsaScienza : #Luna, l'#Italia al lavoro anche per le future basi Cugno (#ThalesAleniaSpace), saranno il trampolino per #Marte… -