Spafadora | «Il mondo dello sport ha rispettato i protocolli rigorosamente»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il ministro, Vincenzo Spadafora, ha parlato del nuovo Dpcm e delle misure contenute nel decreto: le sue parole Vincenzo Spadafora, ministro, è intervenuto ai microfoni del TG5 parlando del nuovo Dpcm. «Ho difeso molto questa scelta perché credo che se ci fossero state evidenze scientifiche, sarei stato io il primo a chiederne la chiusura. Sì, però credo anche che ilfino ad oggi abbia in modo molto rigorosotutti, quindi in queste ore ho riunito i vertici dei principali organismiivi, a partire dal presidente del CONI, per valutare e rivedere in alcune parti i. Questa situazione potrà ...