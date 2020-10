Soriano | pilastro sul quale costruire la risalita del Bologna

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 ottobre 2020) C’è rammarico, e non potrebbe essere altrimenti, in casadopo la sconfitta nel derby emiliano contro il Sassuolo. Una partita che i “Felsinei”, per buona parte, hanno tenuto sotto controllo portandosi sul 3-1 dopo sessanta minuti. Ma qualcosa evidentemente non ha funzionato dietro. Totalmente impreparata la difesa in occasione del 3-2 di Djuricic, ingenua nel 3-3 di Caputo (entrambi i gol partiti da un calcio da fermo), sfortunata con l’autogol di Tomiyasu, nonostante su quel pallone fosse pronto ad avventarsi Caputo, lasciato colpevolmente solo davanti alla porta. In questa sconfitta dolorosa, però, Robertoha dimostrato, ancora una volta, che Sinisa Mihajlovic può contare sul suo talento.(Getty Images), un’altra grande ...