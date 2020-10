“Sono nati!”. Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano: l’annuncio poco fa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Splendida notizia per una delle coppie vip più amate in Italia: Francesco Totti e Ilary Blasi. Marito e moglie hanno infatti potuto veder nascere i loro “nipotini”, ovviamente non umani. La gatta Donna Paola ha infatti dato alla luce alcuni cuccioli per la gioia della conduttrice televisiva e dell’ex campione della Roma. Già recentemente era stata Ilary ad annunciare la gravidanza del felino, ora si è invece concretizzato il parto. E non sono mancate le sorprese, come testimoniato dalla donna. Infatti, durante le sue storie Instagram mostrate ai suoi follower, la presentatrice ha puntato l’attenzione su un dettaglio davvero molto interessante su uno dei cuccioli. Come si può vedere, la gatta di Totti e della Blasi non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Splendida notizia per una delle coppie vip più amate in Italia:. Marito e moglie hanno infatti potuto veder nascere i loro “nipotini”, ovviamente non umani. La gatta Donna Paola ha infatti dato alla luce alcuni cuccioli per la gioia della conduttrice televisiva e dell’ex campione della Roma. Già recentemente era stataad annunciare la gravidanza del felino, ora si è invece concretizzato il parto. E non sono mancate le sorprese, come testimoniato dalla donna. Infatti, durante le sue storie Instagram mostrate ai suoi follower, la presentatrice ha puntato l’attenzione su un dettaglio davvero molto interessante su uno dei cuccioli. Come si può vedere, la gatta die dellanon ...

