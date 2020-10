Sondaggi politici elettorali oggi 19 ottobre 2020 | gli italiani hanno fiducia nel governo?

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020)19: ultimissimi dati– Cosa ne pensano gli elettori del comportamento dell’esecutivo sulla gestione della pandemia COVID-19? Se si votassein Parlamento probabilmente entrerebbero solo 5 partiti, pena l’ingovernabilità assoluta. E il Movimento 5 Stelle potrebbe essere premiato. Quale scenario si potrebbe presentare in Parlamento se si dovesse votare? Secondo uno YouTrend che tiene conto di un campione di appena 500 persone in rappresentanza di tutti gli, la Lega si confermerebbe primo partito con il 25,1 per cento e il Partito Democratico il ...