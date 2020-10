Solofra | smaltimento illecito di rifiuti e abusivismo edilizio | due denunce

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino, unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Serino, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone ritenute responsabili, a vario titolo, dell’dipericolosi ed. Gli operanti, nell’ambito delle ...