SNAI – Champions League | Juve ok in UcrainaLazio | Immobile regge il duello con Haaland

(Di lunedì 19 ottobre 2020) (Milano, 19 ottobre 2020) - Campioni d'Italia favoriti in casa della Dynamo Kiev: «2» a 1,85 - Pronostico sfavorevole per i biancocelesti che ospitano il Dortmund: il gol del bomber norvegese vale 1,90, Ciro si gioca a 2,25 – Mercoledì, Inter nettamente avanti con il Gladbach – Atalanta, «2» a bassa quota in casa del Midtjylland. Milano, 19 ottobre 2020 – Senza Ronaldo e con i dubbi accumulati in un inizio stagione non proprio brillante, lantus di Pirlo si presenta domani al primo appuntamento con la, in casa della giovane Dynamo Kyev di Mircea Lucescu. Per gli analisti disi tratta di un impegno alla portata dei bianconeri, favoriti in modo piuttosto netto. Il «2» viaggia a 1,85, il pareggio a 3,45, la vittoria ucraina vale 4,50. ...