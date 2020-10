Skincare da ufficio e smart working | come proteggere la pelle da stress e giornate al pc

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Vita dae ore passate davanti al pc incidono molto sull’aspetto delladi ogni età, per questo la cosmesi viene in soccorso. Il “beauty da scrivania” è ricco di piccoli rimedi: face mist che combattono la stanchezza e la mancanza di idratazione, sieri alla vitamina C che ridonano luminosità ed eliminano il grigiore, texture leggere e a rapidissimo assorbimento che schermano la luce blu emessa dagli schermi elettronici. Eccoorganizzare unaroutine daideale per ognida quarantena, contro la ...

Ecco come organizzare una skincare routine da ufficio ideale per ogni pelle. Una delle cause per cui il viso appare stanco o ingrigito a fine giornata è perché ha perso di idratazione. A risolvere ...