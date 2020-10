Sindaco di Origgio in auto isolamento, ma è negativo al tampone del Covid (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Nel weekend avevo la febbre a 38 e mi sono subito auto isolato, ma sto bene e lavoro da casa”. Via telefono dalla sua abitazione, il neo primo cittadino di Origgio Evasio Regnicoli tranquillizza sulle sue condizioni: “Mi sono sottoposto a tampone, risultato negativo al Covid – spiega – D’accordo col medico di base, mi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Sindaco di Origgio in auto isolamento, ma è negativo al tampone del Covid proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Nel weekend avevo la febbre a 38 e mi sono subitoisolato, ma sto bene e lavoro da casa”. Via telefono dalla sua abitazione, il neo primo cittadino diEvasio Regnicoli tranquillizza sulle sue condizioni: “Mi sono sottoposto a, risultatoal– spiega – D’accordo col medico di base, mi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolodiin, ma èaldelproviene da Il Notiziario.

ORIGGIO – Isolamento precauzionale per il sindaco di Origgio Evasio Regnicoli che malgrado il primo tampone negativo ha deciso di restare a casa in via precauzionale. E’ il sindaco a ...

Covid a scuola, sei classi isolate a Uboldo, Origgio e Gerenzano

Casi di positività al covid-19 in tre scuole del Saronnese, dove sono state isolate in tutto sei classi. A Uboldo è successo all'asilo “XX Sei classi isolate nelle scuole del Saronnese per Covid ...

ORIGGIO – Isolamento precauzionale per il sindaco di Origgio Evasio Regnicoli che malgrado il primo tampone negativo ha deciso di restare a casa in via precauzionale. E' il sindaco a ...

Casi di positività al covid-19 in tre scuole del Saronnese, dove sono state isolate in tutto sei classi. A Uboldo è successo all'asilo "XX Sei classi isolate nelle scuole del Saronnese per Covid ...