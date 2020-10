“Sieropositivo contagiò volontariamente una trentina di ragazze”: Talluto condannato a 24 anni nel processo d’Appello bis (Di lunedì 19 ottobre 2020) È accusato di un crimine abnorme: consapevole di avere l’Hiv ha contagiato consapevolmente una trentina di ragazze attraverso rapporti sessuali non protetti. La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a ventiquattro anni per Valentino Talluto. La condanna arriva nel processo bis dopo la decisione dei giudici della I sezione penale della Cassazione che il 30 ottobre di un anno fa aveva confermato la responsabilità di Talluto e disposto un nuovo processo, accogliendo i ricorsi della Procura Generale e delle parti civili di cui due rappresentate dall’avvocato Irma Conti, in relazione a quattro episodi che gli erano stati contestati e dai quali era stato assolto. Talluto, per il quale non è stato riconosciuto il reato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) È accusato di un crimine abnorme: consapevole di avere l’Hiv ha contagiato consapevolmente unadi ragazze attraverso rapporti sessuali non protetti. La Corte d’Assise d’Appello ha confermato la condanna a ventiquattroper Valentino. La condanna arriva nelbis dopo la decisione dei giudici della I sezione penale della Cassazione che il 30 ottobre di un anno fa aveva confermato la responsabilità die disposto un nuovo, accogliendo i ricorsi della Procura Generale e delle parti civili di cui due rappresentate dall’avvocato Irma Conti, in relazione a quattro episodi che gli erano stati contestati e dai quali era stato assolto., per il quale non è stato riconosciuto il reato ...

