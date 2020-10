Si chiude l'era Davigo, "pensionato" dal Csm. Ma il voto spacca la magistratura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pier Camillo Davigo non fa più parte del Csm. Il celebre magistrato del pool di Mani Pulite è stato infatti "pensionato" dai colleghi che hanno votato per la sua decadenza dall'organo di autodisciplina della magistratura dopo che il pm aveva raggiunto i limiti d'età per l'esercizio della professione. Ma l'esito del voto non è stato scontato. Tredici voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti: questa la spaccatura registrata nel plenum del Csm che ha detto sì alla decadenza di Piercamillo Davigo dalla carica di togato di Palazzo dei Marescialli, in conseguenza al suo pensionamento per raggiunti limiti di età da magistrato (domani compirà 70 anni). Davigo non ha preso parte alla riunione del plenum di questo pomeriggio. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pier Camillonon fa più parte del Csm. Il celebre magistrato del pool di Mani Pulite è stato infatti "" dai colleghi che hanno votato per la sua decadenza dall'organo di autodisciplina delladopo che il pm aveva raggiunto i limiti d'età per l'esercizio della professione. Ma l'esito delnon è stato scontato. Tredici voti a favore, 6 contrari e 5 astenuti: questa latura registrata nel plenum del Csm che ha detto sì alla decadenza di Piercamillodalla carica di togato di Palazzo dei Marescialli, in conseguenza al suo pensionamento per raggiunti limiti di età da magistrato (domani compirà 70 anni).non ha preso parte alla riunione del plenum di questo pomeriggio. ...

fisco24_info : Conte non chiude al Mes, 'ci sarà l'opportunità per parlarne': AGI - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, h… - rep_bari : Carcere di Trani, chiude la 'sezione blu'. Il garante dei detenuti: 'Celle piccole e bagni a vista: era una vergogn… - gnustefani : comunque il barista di #Catanzaro che chiude alle 24 e apre alle 00:15 e gli agenti gli hanno dato ragione perché i… - louzajn : De Luca aveva chiuso le scuole non perché le scuole fosse fonte di contagi ma perché il problema era nei trasporti.… - VegaColonnese : La speranza era talmente forte che ci siamo cascati tutti. Ma il buon senso è lontanissimo, questo chiude fino a ge… -

Ultime Notizie dalla rete : chiude era Si chiude la prima fiera nell'era Covid, dal Ttg un monito: "Il mondo vuole viaggiare" RiminiToday Questa volta Pio è contro Amedeo: «Nel nuovo film prendiamo in giro l’ambizione alla scalata sociale»

Poi il lockdown ha chiuso tutto e abbiamo dovuto riorganizzarci ... «Di solito noi siamo sempre complici, mentre per la prima volta saremo uno contro l’altro. È una storia che parla di provincia e ...

L'appello dei bar e del mondo sportivo: "Lasciateci uno spazio per non morire"

I locali: "La nostra categoria è sola". Le società: "Le attività sono sicure, senza di noi ai giovani resta solo la ...

Poi il lockdown ha chiuso tutto e abbiamo dovuto riorganizzarci ... «Di solito noi siamo sempre complici, mentre per la prima volta saremo uno contro l’altro. È una storia che parla di provincia e ...I locali: "La nostra categoria è sola". Le società: "Le attività sono sicure, senza di noi ai giovani resta solo la ...