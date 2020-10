Shining | Danny Lloyd | “Mi avevano promesso il triciclo | ma non l’ho mai ricevuto”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 ottobre 2020), celebre interprete di, ha un solo ricordo negativo dell'esperienza sul set e riguarda... il, celebre interprete di, ha un solo ricordo negativo dell'esperienza sul set, e riguarda il. Lo ricorda il sito Cheat Sheet, che ripropone aneddoti simpatici sul film del passato e in questo caso specifico, legato al film di Stanley Kubrick, è andato a ripescare un'intervista che l'ex-attore, ora insegnante, concesse al Guardian nel 2017, in occasione del ritorno in sala del lungometraggio sul territorio britannico. A differenza degli attori adulti, l'interprete diTorrance non ebbe alcun problema con Kubrick, il quale fece di tutto per tutelarlo sul set (solo due ciak per ...