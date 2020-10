“Sesso con la mascherina e a distanza” | l’incredibile ma vero vademecum anti-Covid

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Non avete mai fatto sesso con la? Male, l’esperienza conta e adesso dovrete partire da zero. Almeno se vorrete attenervi a un punto chiave delgentilmente proposto da Roberta Rossi, sessuologa e psicoterapeuta dell’Istituto di psicologia clinica, che ieri su Rai 2 campeggiava a tutto schermo. Attenzione però, in questo caso non si tratta di ricorrere alle mascherine fetish reperibili nei sexy shop che qualcuno può trovare eccit, dunque non provate a fare i furbi. Si tratta di fare sesso senza limonare, utilizzando proprio il dispositivo protettivo. Vi sembra assurdo e improponibile? Maledetti fanatici delle vecchie maniere che non siete altro, bando alle vetuste effusioni. Ma non crucciatevi troppo, perché ...