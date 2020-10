Serie D, l’affondo di Sibilia: “Stop campionati dilettantistici? Non siamo noi gli untori” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si teme che a causa del Covid a pagare sia lo sport dilettantistico. A riguardo si registra la presa di posizione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia: “Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sport dilettantistico. Noi non siamo gli untori, lo dicono i numeri”. Dichiara il vicepresidente vicario della FIGC. “Le società dilettantistiche, non solo quelle che operano nel calcio, sono sottoposte a rigidi protocolli per il contenimento dell’epidemia. Tutto ciò ha significato per decine di migliaia di soggetti, che svolgono una funzione sociale senza eguali in Italia, un grande sacrificio oltre che un rinnovato impegno economico. Fermare lo sport di base sarebbe un disastro, anche e ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si teme che a causa del Covid a pagare sia lo sport dilettantistico. A riguardo si registra la presa di posizione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo: “Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sport dilettantistico. Noi nongli untori, lo dicono i numeri”. Dichiara il vicepresidente vicario della FIGC. “Le società dilettantistiche, non solo quelle che operano nel calcio, sono sottoposte a rigidi protocolli per il contenimento dell’epidemia. Tutto ciò ha significato per decine di migliaia di soggetti, che svolgono una funzione sociale senza eguali in Italia, un grande sacrificio oltre che un rinnovato impegno economico. Fermare lo sport di base sarebbe un disastro, anche e ...

