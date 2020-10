Serie C, Catania-Ternana: il club etneo chide il rinvio della gara. Il motivo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Potrebbe subire una variazione di data e orario, la sfida tra Catania e Ternana in programma mercoledì alle 20:45 a Lentini.Giorni complicati per il club etneo che, dopo avere effettuato un nuovo ciclo di tamponi a seguito del rinvio della sfida contro la Virtus Francavilla, ha riscontrato 4 casi di positività al Coronavirus tra tesserati e staff. Una situazione che ha portato ad un notevole ritardo sulla tabella di marcia, comportando qualche problema organizzativo in vista della sfida di mercoledì contro la Ternana. Disagi che avrebbero spinto il club etneo a chiedere alla Lega lo spostamento della gara al giorno successivo. Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Potrebbe subire una variazione di data e orario, la sfida train programma mercoledì alle 20:45 a Lentini.Giorni complicati per ilche, dopo avere effettuato un nuovo ciclo di tamponi a seguito delsfida contro la Virtus Francavilla, ha riscontrato 4 casi di positività al Coronavirus tra tesserati e staff. Una situazione che ha portato ad un notevole ritardo sulla tabella di marcia, comportando qualche problema organizzativo in vistasfida di mercoledì contro la. Disagi che avrebbero spinto ila chiedere alla Lega lo spostamentoal giorno successivo.

