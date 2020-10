Serie A, Verona-Genoa 0-0: Superman Perin salva i rossoblu, punto prezioso per Maran & Co (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Monday Night tra Verona e Genoa ha chiuso la quarta giornata di Serie A.Allo stadio Bentegodi è terminata 0-0 la sfida tra gli scaligeri e i rossoblu, un pari che vale oro per i rossoblù a causa delle tante assenze causate dal contagio da Covid. Gara senza reti che ha comunque messo in scena diverse occasioni da una parte e dall'altra: nel corso del primo tempo chance per Pandev e Colley che si fanno rispettivamente ipnotizzare da Silvestri e Perin. Nel corso della ripresa ci ha provato in almeno altre due occasioni lo stesso Colley che ha sempre trovato sulla propria strada l'estremo difensore di casa. Tante parate da parte di Mattia Perin che ne ha addirittura compiute nove parate, punto prezioso per gli uomini guidati da Rolando ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Monday Night traha chiuso la quarta giornata diA.Allo stadio Bentegodi è terminata 0-0 la sfida tra gli scaligeri e i, un pari che vale oro per i rossoblù a causa delle tante assenze causate dal contagio da Covid. Gara senza reti che ha comunque messo in scena diverse occasioni da una parte e dall'altra: nel corso del primo tempo chance per Pandev e Colley che si fanno rispettivamente ipnotizzare da Silvestri e. Nel corso della ripresa ci ha provato in almeno altre due occasioni lo stesso Colley che ha sempre trovato sulla propria strada l'estremo difensore di casa. Tante parate da parte di Mattiache ne ha addirittura compiute nove parate,per gli uomini guidati da Rolando ...

