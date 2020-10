Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata (Di lunedì 19 ottobre 2020) Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA –Prosegue a Zingonia la preparazione all’esordio stagionale in UEFA Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare mercoledì 21 ottobre il Midtjylland alla MCH Arena di Herning. Oggi era in programma un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti. A parte Malinovskyi che ha svolto un lavoro differenziato. BENEVENTO – Giorno di riposo per gli uomini di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro la Roma. BOLOGNA – Gli allenamenti dei rossoblù verso la partita di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020)A, ledaidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano:, infortuni, squalifiche e mercato Gli aggiornamenti daidelle 20 squadre diA:, infortuni, squalifiche e mercato. ATALANTA –Prosegue a Zingonia la preparazione all’esordio stagionale in UEFA Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare mercoledì 21 ottobre il Midtjylland alla MCH Arena di Herning. Oggi era in programma un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti. A parte Malinovskyi che ha svolto un lavoro differenziato. BENEVENTO – Giorno di riposo per gli uomini di Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro la Roma. BOLOGNA – Gli allenamenti dei rossoblù verso la partita di ...

