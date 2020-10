Serie A | il coordinatore dei medici | “bolla NBA improponibile”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Gianni Nanni, medico sociale del Bologna edeidiA, in un’intervista a Fanpage.it ha fatto il punto circa la chiarezza attuale del protocollo anti-Covid vigente inA. Tra i temi trattati, l’obbligo di mascherina per i giocatori fino al loro ingresso in campo ma anche la possibilità di implementare una bolla permanente come in Nba, cosa che Nanni definisce “improponibile”. “Il protocollo è chiaro non ci sono dubbi. Gli aggiornamenti ci possono e ci devono essere, ma è ovvio che il protocollo non possa essere stravolto. – spiega Gianni Nanni e chiarisce quale sia la procedura da seguire – Le società di calcio sono tenute immediatamente a comunicare eventuali positivi in squadra. Quando viene confermata la ...