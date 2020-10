Serie A, chi si rivede: Schelotto vicino al Cagliari (Di lunedì 19 ottobre 2020) Potrebbe tornare in Serie A Ezequiel Schelotto: l’italoargentino, conclusa l’avventura al Brighton, è al momento senza squadra e si trova nella lunga lista degli svincolati. Il calciatore potrebbe approdare al Cagliari che in queste ore appare essere molto interessata a lui.Schelotto: il Cagliari ci pensacaption id="attachment 962007" align="alignnone" width="581" Schelotto (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Sky, l'ex calciatore anche di Chievo, Inter e Atalanta, potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per rinforzare il Cagliari. I sardi avrebbero anche già avviato i contatti con l’entourage dell’esterno che starebbe valutando se accettare o meno la proposta. Su Schelotto la ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020) Potrebbe tornare inA Ezequiel: l’italoargentino, conclusa l’avventura al Brighton, è al momento senza squadra e si trova nella lunga lista degli svincolati. Il calciatore potrebbe approdare alche in queste ore appare essere molto interessata a lui.: ilci pensacaption id="attachment 962007" align="alignnone" width="581"(Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Sky, l'ex calciatore anche di Chievo, Inter e Atalanta, potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per rinforzare il. I sardi avrebbero anche già avviato i contatti con l’entourage dell’esterno che starebbe valutando se accettare o meno la proposta. Sula ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie chi Serie A, due allenatori a rischio: chi aspetta la panchina Virgilio Sport Anche Nina Zilli è positiva al Covid: "Sono stata prudente ma non è bastato"

Ad annunciarlo è stata lei stessa in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram ... Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre ...

Chi è Francesco Paolantoni: biografia, età, altezza, moglie e figli

Da attore Paolantoni a Tale e quale show Chi lo conosce lo associa a programmi come Tale e Quale show e serie televisive come Un Posto al Sole, e ancora per il suo tormentore, ho vinto qualchecosa, ma ...

