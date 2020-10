Senza mascherina, viene fermato dalla polizia e sputa agli agenti: arrestato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era stato fermato dalla polizia locale Senza mascherina ed era stato invitato ad indossarla, ma di tutta risposta ha sputato agli agenti ed è stato arrestato . È accaduto ieri mattina a Ourense , in ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era statolocaleed era stato invitato ad indossarla, ma di tutta risposta hatoed è stato. È accaduto ieri mattina a Ourense , in ...

StefanoFeltri : Ma che stretta è lasciare aperti i ristoranti fino alle 24? Vogliamo pensare davvero che non si rischia il contagio… - LaStampa : Nella discoteca di via Nizza i clienti venivano fatti entrare dal retro. La polizia municipale ha trovato 60 avvent… - matteosalvinimi : ???? IMPRESSIONANTE E VERGOGNOSO! ???? Mentre il governo cancella i #Decretisicurezza e prevede multe per chi fa a… - matteoprez : @AdryWebber @a_meluzzi @realDonaldTrump Un’altra razzista alla disperazione. Dai, esci e respira profondo. Senza m… - CuocoFiorellino : RT @lerbobuono: Uno dei miei punti di forza erano le fossette che si formano sulle guance quando sorrido e l'obbligo della mascherina per m… -