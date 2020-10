Selvaggia Roma, la bellezza italo – cubana al GF Vip (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra gli ex protagonisti di Temptation Island, lei è senza dubbio una delle più chiacchierate. Parliamo di Selvaggia Roma, che al docu-reality targato Maria De Filippi ha partecipato nel 2017. In coppia con lei, il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo, soprannominato ‘Lenticchio’. La loro storia, travagliata e turbolenta, appassionò moltissimo i telespettatori del reality, condotto da Filippo Bisciglia. Una storia che, dopo l’esperienza in tv, si è conclusa, e non nel migliore dei modi. Oggi, a distanza di qualche anno dall’esperienza a Temptation Island, Selvaggia è diventata una nota influencer: su Instagram, la bellissima Romana ha raggiunto il milione di followers! Scopriamo di più s Selvaggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tra gli ex protagonisti di Temptation Island, lei è senza dubbio una delle più chiacchierate. Parliamo di, che al docu-reality targato Maria De Filippi ha partecipato nel 2017. In coppia con lei, il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo, soprannominato ‘Lenticchio’. La loro storia, travagliata e turbolenta, appassionò moltissimo i telespettatori del reality, condotto da Filippo Bisciglia. Una storia che, dopo l’esperienza in tv, si è conclusa, e non nel migliore dei modi. Oggi, a distanza di qualche anno dall’esperienza a Temptation Island,è diventata una nota influencer: su Instagram, la bellissimana ha raggiunto il milione di followers! Scopriamo di più s...

