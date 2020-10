Selvaggia Lucarelli, il nuovo affondo contro la tv di Barbara D’Urso: “Danno culturale incalcolabile, stendo veli pietosi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso che di certo non ha mancato di far discutere. Barbara D’Urso, padrona di casa, ha dato parola, tra gli altri, ad Iconize, che ha chiarito la sua posizione sulla finta aggressione omofoba, e Fabrizio Corona che ha parlato di Nina Moric. Corona, visibilmente infuriato, è stato fermato dalla D’Urso che ha preferito cambiare argomento di discussione. Tra i tanti commenti suscitati dalla puntata c’è stato anche quello di Selvaggia Lucarelli, notoriamente poco avvezza allo stile dei programmi di Barbara. Anche in questa occasione la Lucarelli, su Facebook, non ha risparmiato critiche alla puntata andata in onda: Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ... Leggi su isaechia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso che di certo non ha mancato di far discutere.D’Urso, padrona di casa, ha dato parola, tra gli altri, ad Iconize, che ha chiarito la sua posizione sulla finta aggressione omofoba, e Fabrizio Corona che ha parlato di Nina Moric. Corona, visibilmente infuriato, è stato fermato dalla D’Urso che ha preferito cambiare argomento di discussione. Tra i tanti commenti suscitati dalla puntata c’è stato anche quello di, notoriamente poco avvezza allo stile dei programmi di. Anche in questa occasione la, su Facebook, non ha risparmiato critiche alla puntata andata in onda: IeriD’Urso ospitava: Fabrizio Corona ...

_jackopalypse : Selvaggia Lucarelli che critica i partecipanti ad un programma mentre commenta la fascista nipote del dittatore fascista in prima serata ?? - DrApocalypse : Selvaggia Lucarelli distrugge la tv di Barbara D'Urso: 'danno culturale incalcolabile' - MastroTitta9 : Selvaggia Sucarelli, quella col figlio scemo, sul ritardo di Giuseppe Conte 'il presidente della repubblica' : 'Vo… - Gandalf1948 : 'In ritardo per Roma-Benevento?'. Occhio agli orari: Selvaggia Lucarelli, un sospetto (imbarazzante) su premier Con… - zazoomblog : In ritardo per Roma-Benevento?. Occhio agli orari: Selvaggia Lucarelli un sospetto (imbarazzante) su premier Conte… -