Scuole | cosa cambia | ingresso dopo le 9 | turni di pomeriggio La ministra | «Non subito»

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Conte: «La scuola asset fondamentale». Nel nuovo Dpcm indicazioni per alleggerire i trasporti pubblici locali con orari allungati (le 9) epomeridiani. La didattica integrata (parte a distanza, parte in presenza) sarà incrementata

Chiudono le scuole, gli uffici e i pub. Niente più sport. Mesi passati a dare soldi (pochi in Italia) - Nuovo Dpcm Covid, palestre, scuole, bar, ristoranti, coprifuoco: ecco cosa cambia - Scuole,cosa cambia: ingresso dopo le 9, turni pomeridiani e più didattica a distanza - La poca stima che provo pee gli studenti delle superiori che stanno facendo le petizioni per chiudere le scuole perché hanno…

Roma, 16 ott 15:00 - (Agenzia Nova) - Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "la scuola deve essere l’ultima cosa che chiude: lo dico con rispetto del presidente De Luca. Bisogna mettersi nei ...“Una cosa su cui c’era abbastanza consenso è che nelle scuole non nasce un grande contagio, magari si rileva, perché sono luoghi più monitorati. La cosa vale anche abbastanza per i luoghi di lavoro, ...