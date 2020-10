Scuole chiuse per il Covid, il Tar dà ragione alla Campania: Viene prima il diritto alla salute (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Tar dà ragione alla Regione Campania, respinti i ricorsi sulla scuola. Con decreti n.1921 e n.1922, il tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l’ordinanza regionale n.79/2020, con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica a distanza. E’ stato rilevato, tra l’altro, che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Tar dàRegione, respinti i ricorsi sulla scuola. Con decreti n.1921 e n.1922, il tribunale amministrativo regionale dellaha respinto i ricorsi promossi avverso l’ordinanza regionale n.79/2020, con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica a distanza. E’ stato rilevato, tra l’altro, che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quantoidoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente ...

repubblica : Coronavirus, fiume di gente a Porta Portese. I presidi: 'Scuole chiuse ma mercato 'pro-Covid' aperto?' - fattoquotidiano : Covid, il Tar della Campania respinge il ricorso contro le scuole chiuse: “Primario diritto alla salute” - SkyTG24 : Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione - cronachemezzog : NUOVE RESTRIZIONI AD AVIGLIANO, NON SOLO SCUOLE CHIUSE - cronachelucane : NUOVE RESTRIZIONI AD AVIGLIANO, NON SOLO SCUOLE CHIUSE - Il sindaco Mecca dopo l’impennata di contagi chiude cimite… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole chiuse Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione Sky Tg24 Covid, l'immunologa Viola: «Dimentichiamo le vacanze sulla neve, troppi rischi sugli impianti»

Il nuovo Dpcm del Governo «contiene alcune cose buone e altre meno. Tra le prime metto il limite alle sei persone per tavolo nei ristoranti e il non aver chiuso le scuole. Ma sui trasporti non dice ...

Il Tar dà ragione a De Luca: troppi contagi a scuola in Campania, restano chiuse

Con decreti n.1921 e n.1922 appena pubblicati, il Tar Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l’Ordinanza regionale n.79/2020 -con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento ...

Il nuovo Dpcm del Governo «contiene alcune cose buone e altre meno. Tra le prime metto il limite alle sei persone per tavolo nei ristoranti e il non aver chiuso le scuole. Ma sui trasporti non dice ...Con decreti n.1921 e n.1922 appena pubblicati, il Tar Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l’Ordinanza regionale n.79/2020 -con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento ...