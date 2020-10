Scuole chiuse in Campania, il Tar dà ragione al governatore De Luca (Di lunedì 19 ottobre 2020) Campania. Con decreti n.1921 e n.1922 appena pubblicati, il TAR Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l’Ordinanza regionale n.79/2020 -con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica “a distanza”- rilevando tra l’altro che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando … L'articolo Scuole chiuse in Campania, il Tar dà ragione al governatore De Luca Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020). Con decreti n.1921 e n.1922 appena pubblicati, il TARha respinto i ricorsi promossi avverso l’Ordinanza regionale n.79/2020 -con la quale è stato disposto l’obbligo di svolgimento dell’attività didattica “a distanza”- rilevando tra l’altro che la Regione ha “esaurientemente documentato l’istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando … L'articoloin, il Tar dàalDeTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il Tar Campania ha respinto i ricorsi che erano stati presentati per impugnare ed ottenere l'annullamento dell'ordinanza regionale 79, con cui era stato disposta la chiusura delle scuole con l'obbligo di svolgimento dell'attività didattica a distanza.

