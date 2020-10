Scuola, scaglionare gli ingressi senza aumentare le corse? Allora via ai banchi a rotelle (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lui era ancora lì, in giacca e cravatta, intento a rispondere alle domande dei giornalisti e già la chat whatsapp di classe impazzava di messaggi. “Prof, ma quindi? Domani si entra alle nove? Entriamo alla seconda? Ma dobbiamo giustificare? Ma quindi usciamo alle tre?”. Io, davvero, sono toccata profondamente da questo affetto nei confronti delle istituzioni dimostrato dai miei alunni. Mi commuove. Sono molto felice che pendano dalle labbra del premier, sono persino gelosa del fatto che a lui basti pronunciare una frase una volta, in mezzo ad un profluvio di coordinate, per essere ascoltato e compreso, mentre quando spiego io che il nome e il cognome vanno scritti in alto a sinistra sul foglio protocollo non ce ne sia uno che sia uno ad afferrare il concetto al primo colpo. A dire il vero, non mi aspettavo neppure che dei sedicenni fossero lì, davanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lui era ancora lì, in giacca e cravatta, intento a rispondere alle domande dei giornalisti e già la chat whatsapp di classe impazzava di messaggi. “Prof, ma quindi? Domani si entra alle nove? Entriamo alla seconda? Ma dobbiamo giustificare? Ma quindi usciamo alle tre?”. Io, davvero, sono toccata profondamente da questo affetto nei confronti delle istituzioni dimostrato dai miei alunni. Mi commuove. Sono molto felice che pendano dalle labbra del premier, sono persino gelosa del fatto che a lui basti pronunciare una frase una volta, in mezzo ad un profluvio di coordinate, per essere ascoltato e compreso, mentre quando spiego io che il nome e il cognome vanno scritti in alto a sinistra sul foglio protocollo non ce ne sia uno che sia uno ad afferrare il concetto al primo colpo. A dire il vero, non mi aspettavo neppure che dei sedicenni fossero lì, davanti ...

capuanogio : [OFF TOPIC] Ehi, in sette mesi non siamo riusciti a organizzare uno straccio di piano per scaglionare i mezzi pubbl… - clikservernet : Scuola, scaglionare gli ingressi senza aumentare le corse? Allora via ai banchi a rotelle - Noovyis : (Scuola, scaglionare gli ingressi senza aumentare le corse? Allora via ai banchi a rotelle) Playhitmusic - - RachelsBubble1 : @Jtorquy @giad_aaa dipende dalla scuola. Nella mia hanno proposto di scaglionare le entrate, quindi farci entrare a… - ossidianae : ha zero senso scaglionare i bambini a scuola e complicargli la vita se poi magari la sera vanno a mangiare la pizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola scaglionare Scuola, scaglionare gli ingressi senza aumentare le corse? Allora si spostino coi banchi a rotelle Il Fatto Quotidiano Trasporti, l'appello delle Regioni: "Troppo pochi, ne servono di più"

Da Torino a Genova, a Firenze e Palermo tutti i mezzi sono sovraffollati anche se ne è stato aumentato il numero ...

Lotta al Covid-19: dalla tecnologia finlandese arriva in Italia Airforte Aero

Clicca e condividi l'articoloTecnologia d’avanguardia, innovazione e unicità, il tutto inserito nell’ottica ecologica tipica dei paesi nordeuropei: sono questi i plus del ricco ventaglio di soluzioni ...

Da Torino a Genova, a Firenze e Palermo tutti i mezzi sono sovraffollati anche se ne è stato aumentato il numero ...Clicca e condividi l'articoloTecnologia d’avanguardia, innovazione e unicità, il tutto inserito nell’ottica ecologica tipica dei paesi nordeuropei: sono questi i plus del ricco ventaglio di soluzioni ...