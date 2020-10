Scuola | insegnanti e genitori al Miur per sostenere la ministra Azzolina | “Giusta la battaglia per tenere gli istituti aperti”

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Questa volta siamo qui pere rafforzare la suaperaperte le scuole. Siamo con lei. Naturalmente c’è ancora molto da lavorare, ladeve dare tante risposte come la carenza di organico, i banchi, gli orari ridotti. Non va tutto bene ma in questasiamo al suo fianco”. Così Francesca, del comitato Priorità alla, spiega le motivazioni che hanno portato ancora una voltae alunni a manifestare davanti al. Lo spunto questa volta è l’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca che in Campania ha chiuso le scuole e “imposto” la didattica a distanza. ...

Sto con il Governatore De Luca” «Sto con il governatore della Campania per le posizioni che ha preso, molto decise ma molto logiche, anche sulla scuola», è netto Massimo ... con inevitabili polemiche ...Nessuna novità per gli alunni del primo ciclo di istruzione e per le scuole dell’infanzia: per questa fascia di popolazione studentesca la scuola rimarrà ancora in presenza. Ai singoli istituti sono ...